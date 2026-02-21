Более того, им необходимо принимать в нем активное участие, ведь именно их не хотят видеть россияне на переговорах. Такое мнение 24 Каналу высказал историк, политик, дипломат Роман Бессмертный, предположив, что вскоре США могут "отойти от дел".

Почему Европе необходимо участвовать в мирных переговорах?

Историк объяснил, что если переговоры будут набирать обороты и продвигаться, европейцы не смогут не принимать в них участие. Ведь именно они являются гарантами переговорного процесса. В то же время очевидно, что США избегут ответственности по гарантиям безопасности.

Без европейцев невозможно, они будут играть очень важную роль. Их подгоняют постоянные заявления Трампа, что он может уйти с переговоров,

– подчеркнул он.

На последних переговорах представители Европы не были за столом, но встречались с украинской и американской сторонами. По словам историка, они это делали, ведь должны отрабатывать все детали, в частности, о прекращении огня – кто будет его контролировать и обеспечивать.

Между тем Россия не планирует заключать мирное соглашение, а просто затягивает время, поэтому и не хочет видеть европейцев на переговорах.

По политическому аспекту, позиция Европы тождественна с позицией Украины. Недавно верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас распространила документ с условиями, которые должны быть как предпосылки ведения переговорного процесса.

"Там есть обмен всех военнопленных, возвращение похищенных украинских детей и вообще гражданского населения. Там также указано, что Украина не может передавать никакие территорий", – отметил Бессмертный.

Обратите внимание! На фоне переговоров Европа требует вывести российские войска из Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении, а также, чтобы не происходило никакого признания де-юре оккупированных украинских территорий. Кроме того, европейцы предлагают использовать замороженные российские активы для поддержки и восстановления Украины.

