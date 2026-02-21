Ба більше, їм необхідно брати в ньому активну участь, адже саме їх не хочуть бачити росіяни на переговорах. Таку думку 24 Каналу висловив історик, політик, дипломат Роман Безсмертний, припустивши, що невдовзі США можуть "відійти від справ".

Чому Європі необхідно брати участь у мирних переговорах?

Історик пояснив, що якщо переговори будуть набирати обертів та просуватись, європейці не зможуть не брати в них участь. Адже саме вони є гарантами переговорного процесу. Водночас очевидно, що США уникнуть відповідальності щодо гарантій безпеки.

Без європейців неможливо, вони будуть відігравати дуже важливу роль. Їх підганяють постійні заяви Трампа, що він може піти з переговорів,

– наголосив він.

На останніх переговорах представники Європи не були за столом, але зустрічались з українською та американською сторонами. За словами історика, вони це робили, адже мають відпрацьовувати всі деталі, зокрема, щодо припинення вогню – хто буде його контролювати та забезпечувати.

Тим часом Росія не планує укладати мирну угоду, а просто затягує час, тому і не хоче бачити європейців на переговорах.

Щодо політичного аспекту, позиція Європи тотожна з позицією України. Нещодавно верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас поширила документ з умовами, які мають бути як передумови ведення переговорного процесу.

"Там є обмін всіх військовополонених, повернення викрадених українських дітей та загалом цивільного населення. Там також зазначено, що Україна не може передавати ніякі територій", – зазначив Безсмертний.

Зверніть увагу! На тлі переговорів Європа вимагає вивести російські війська з Білорусі, України, Молдови, Грузії та Вірменії, а також, щоб не відбувалося жодного визнання де-юре окупованих українських територій. Крім того, європейці пропонують використати заморожені російські активи для підтримки та відбудови України.

Що кажуть в Європі про закінчення війни та переговори?