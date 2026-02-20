Глава уряду Італії заявила, що прогрес стосовно безпеки є, проте питання територій досі залишається невирішеним. Про це повідомили в Sky tg24.
Дивіться також Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але без вступу в НАТО, – Bloomberg
Як Мелоні оцінила хід переговорів?
Джорджія Мелоні в інтерв'ю заявила, що бачить не "переломний момент", а лише "невеликий контакт" щодо миру. Вона додала, що "все ще дуже далеко".
На думку Мелоні, бажання Росії контролювати значну кількість території України є "дуже нерозумним".
Я бачу важливі кроки вперед. Виконана дуже гарна робота щодо гарантій безпеки для Києва. Робота щодо відновлення України також йде повним ходом. Проте ми дуже далекі від вирішення основної проблеми, а саме територій, на які Росія продовжує претендувати,
– заявила Мелоні.
Вона також зазначила, що важливо досягти справедливого миру, оскільки порушення міжнародних прав веде до "чогось хаотичного".
Останні новини про переговори
Голови європейських розвідок заявили, що Росія використовує переговори з власною метою, і це не мир. Країна-агресорка прагне усунути Зеленського та перетворити Україну на "нейтральний" буфер для Заходу.
Переговори між Україною, Росією та США у Женеві не принесли суттєвого прогресу. Росія не проявляє готовності до компромісів, а США можуть змінити ситуацію, посиливши військову підтримку України.
США чинять тиск на Україну для прискорення компромісів, тоді як Росія не відчуває аналогічного тиску. Це може підіграти Кремлю у продовженні війни на своїх умовах.