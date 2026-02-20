Глава уряду Італії заявила, що прогрес стосовно безпеки є, проте питання територій досі залишається невирішеним. Про це повідомили в Sky tg24.

Як Мелоні оцінила хід переговорів?

Джорджія Мелоні в інтерв'ю заявила, що бачить не "переломний момент", а лише "невеликий контакт" щодо миру. Вона додала, що "все ще дуже далеко".

На думку Мелоні, бажання Росії контролювати значну кількість території України є "дуже нерозумним".

Я бачу важливі кроки вперед. Виконана дуже гарна робота щодо гарантій безпеки для Києва. Робота щодо відновлення України також йде повним ходом. Проте ми дуже далекі від вирішення основної проблеми, а саме територій, на які Росія продовжує претендувати,

– заявила Мелоні.

Вона також зазначила, що важливо досягти справедливого миру, оскільки порушення міжнародних прав веде до "чогось хаотичного".

Останні новини про переговори