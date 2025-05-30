Трамп заявил, что Путин его удивил своей жестокостью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Трамп разочарован и Путиным, и Зеленским

Общаясь с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что имеет дело с очень упрямыми Путиным и Зеленским. Он проигнорировал вопрос, кто для него Путин – хороший или плохой парень. Трамп вместо этого начал рассказывать, что прошел с ним "через много вещей".

Но мне пришлось увидеть вещи, которые меня очень удивили. Ракеты, которыми обстреливали такие города, как Киев, во время переговоров, которые, были, возможно, близки к завершению... Я увидел вещи, которые меня удивили. А я не люблю, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован,

– говорит Трамп.

"Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем. И все это – традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска. Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину, – прокомментировал эти заявления Трампа руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Напомним, Трамп два месяца откладывает решение о давлении на Россию на "две недели". В Politico считают, что он хочет перезагрузки отношений с Россией больше чем мир в Украине.