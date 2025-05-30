Трамп заявив, що Путін його здивував своєю жорстокістю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Трамп розчарований і Путіним, і Зеленським

Спілкуючись з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що має справу з дуже впертими Путіним та Зеленським. Він проігнорував питання, хто для нього Путін – хороший чи поганий хлопець. Трамп натомість почав розповідати, що пройшов з ним "через багато речей".

Але мені довелося побачити речі, які мене дуже здивували. Ракети, якими обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, були, можливо, близькі до завершення… Я побачив речі, які мене здивували. А я не люблю, коли мене дивують. Тому я дуже розчарований,

– каже Трамп.

"Справа в тому, що зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. І все це – традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська. Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" Путіну, – прокоментував ці заяви Трампа керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Трамп два місяці відтерміновує рішення про тиск на Росію на "два тижні". У Politico вважають, що він хоче перезавантаження відносин з Росією більше за мир в Україні.