Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН и "РБК-Украина".

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Что говорят в Турции о третьем раунде мирных переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна обеспечит диалог между сторонами.

На этой неделе в Стамбуле состоится интенсивное дипломатическое движение. Мы надеемся, что на этой неделе состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Наша цель – обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом,

– сказал он.

По словам Фидана, Турция осознает свою региональную ответственность на самом высоком уровне.

Источники "РБК-Украина" уточняют, что темы переговоров еще не ясны. Не известно, с чем поедет Россия на встречу.

Турецкое СМИ Independent Türkçe писало, что могут состояться технические переговоры по ограниченному кругу тем, которые будут касаться гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и мер по безопасности границ.

Владимир Зеленский говорил, что встречу планируют на 23 июля.

Как и ранее, украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, только уже в качестве новоизбранного секретаря СНБО, а не министра обороны.