Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН та "РБК-Україна".

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Що кажуть у Туреччині про третій раунд мирних переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна забезпечить діалог між сторонами.

Цього тижня в Стамбулі відбудеться інтенсивний дипломатичний рух. Ми сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета – забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною,

– сказав він.

За словами Фідана, Туреччина усвідомлює свою регіональну відповідальність на найвищому рівні.

Джерела "РБК-Україна" уточнюють, що теми переговорів ще не ясні. Не відомо, з чим поїде Росія на зустріч.

Турецьке ЗМІ Independent Türkçe писало, що можуть відбутися технічні переговори з обмеженого кола тем, які стосуватимуться гуманітарної допомоги, обміну полоненими, безпеки інфраструктури та заходів з безпеки кордонів.

Володимир Зеленський говорив, що зустріч планують на 23 липня.

Як і раніше, українську делегацію очолить Рустем Умєров, тільки вже в якості новообраного секретаря РНБО, а не міністра оборони.