Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что после 20 января американская администрация будет вынуждена признать невозможность договоренностей с Путиным и искать радикально другой путь решения конфликта.

Почему мирный план без гарантий России невозможен?

"Трудно предсказать, сколько продлится имитация переговоров, но в конце концов должно прийти признание факта, что россияне совершенно не собираются заканчивать войну", – отметил Шейтельман.

Проведение референдума по мирному плану не имеет смысла без предварительной подписи России, поскольку после одобрения плана украинцами Кремль просто начнет вносить свои правки и торговаться.

Логический порядок требует сначала подписи России под любым планом, и только потом – референдума в Украине, но такой сценарий нереалистичен, поскольку Кремль никогда не подпишет документ с риском, что украинцы его отклонят.

Вместо этого звучат лишь расплывчатые формулировки об уходе ВСУ со своих позиций. ВСУ контролируют более 500 тысяч квадратных километров украинской территории, но Путин ни разу не уточнил, с каких именно позиций они должны отойти, и даже не выдвигал конкретных условий по Донецкой области,

– сказал Шейтельман.

Изменит ли Трамп стратегию из-за ограниченного времени до выборов?

Трамп мог бы и дальше затягивать процесс, но он ограничен временем, в отличие от Путина, который может бесконечно повторять одну и ту же риторику.

"Новогоднее обращение Путина абсолютно идентично предыдущим – те же 4 минуты, дословно одинаковые слова в течение 26 лет. Он может повторять это еще 26 лет, а Трамп не имеет такой возможности", – объяснил Шейтельман.

До промежуточных выборов у Трампа осталось всего 10 месяцев, и он не может все это время рассказывать о якобы близкой победе.

Последний раз Трамп сможет говорить о быстрой договоренности 20 января, а потом придется искать решение – скорее всего, передать дело Марко Рубио или Джей Ди Вэнсу и выстраивать полностью новый подход. Запаса времени у него нет, поэтому изменения неизбежны,

– объяснил Шейтельман.

Что известно о ходе мирных переговоров?