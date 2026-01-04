Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що після 20 січня американська адміністрація буде змушена визнати неможливість домовленостей з Путіним і шукати радикально інший шлях вирішення конфлікту.

Чому мирний план без гарантій Росії неможливий?

"Важко передбачити, скільки триватиме імітація переговорів, але врешті-решт має прийти визнання факту, що росіяни абсолютно не збираються закінчувати війну", – зазначив Шейтельман.

Проведення референдуму щодо мирного плану не має сенсу без попереднього підпису Росії, оскільки після схвалення плану українцями Кремль просто почне вносити свої правки та торгуватися.

Логічний порядок вимагає спочатку підпису Росії під будь-яким планом, і лише потім – референдуму в Україні, але такий сценарій нереалістичний, оскільки Кремль ніколи не підпише документ з ризиком, що українці його відхилять.

Натомість звучать лише розпливчасті формулювання про відхід ЗСУ зі своїх позицій. ЗСУ контролюють понад 500 тисяч квадратних кілометрів української території, але Путін жодного разу не уточнив, з яких саме позицій вони мають відійти, і навіть не висував конкретних умов щодо Донецької області,

– сказав Шейтельман.

Чи змінить Трамп стратегію через обмежений час до виборів?

Трамп міг би й далі затягувати процес, але він обмежений часом, на відміну від Путіна, який може нескінченно повторювати одну й ту саму риторику.

"Новорічне звернення Путіна абсолютно ідентичне попереднім – ті самі 4 хвилини, дослівно однакові слова протягом 26 років. Він може повторювати це ще 26 років, а Трамп не має такої змоги", – пояснив Шейтельман.

До проміжних виборів у Трампа залишилося лише 10 місяців, і він не може весь цей час розповідати про нібито близьку перемогу.

Востаннє Трамп зможе казати про швидку домовленість 20 січня, а потім доведеться шукати рішення – швидше за все, передати справу Марко Рубіо чи Джей Ді Венсу і вибудовувати повністю новий підхід. Запасу часу у нього немає, тому зміни неминучі,

– пояснив Шейтельман.

