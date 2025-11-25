Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что в течение 2025 года вопрос мирных переговоров время от времени активизировался. Но существенного прогресса достичь не удалось.

Какой лучший и худший сценарий сейчас?

Как отметил Жмайло, ранее переговорный процесс неоднократно заходил в тупик, ведь Россия не заинтересована в прекращении войны. Если все пойдет по такому же сценарию, то многое зависит от реакции США.

Существует худший сценарий, при котором Россия откажется идти на переговоры, а Штаты будут раздражены из-за позиции Украины. Фактически все это произошло уже летом этого года. Тогда, похоже на то, что США дали России время, чтобы захватить Донбасс.

Россияне фактически сказали, что Украина уперлась, потому что не хочет "менять территории". Мы прекрасно понимаем – если запустить этот механизм, то нужно фактически признать "референдумы". Это будет легитимизация оккупации. И так можно "меняться регионами" и дальше. Мы не можем на это пойти. Это не понравилось американцам. Они дали России время захватить Донбасс до конца лета, но все дедлайны слетают,

– сказал Жмайло.

Фактически Штаты дали России время. Они накопили резервы и продолжают лезть вперед на фронте.

На прошлой неделе мир всколыхнула новость о новом мирном плане по войне в Украине на 28 пунктов. Там фактически речь шла о капитуляции нашего государства.

Лучший сценарий для Украины – это продолжение санкций и наработки новых предложений по давлению на Россию. Также стоило бы вернуться к поставкам "Томагавков" в Украину. Эта информация тогда сильно напугала россиян.

