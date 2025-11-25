Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що упродовж 2025 року питання мирних переговорів час від часу активізовувалося. Але суттєвого прогресу досягти не вдалося.

До теми Українські "червоні лінії": як змінилися нові 28 пунктів мирного плану та чому це вже не зрада чи капітуляція

Який найкращий і найгірший сценарій зараз?

Як наголосив Жмайло, раніше переговорний процес неодноразово йшов в тупик, адже Росія не зацікавлена в припиненні війни. Якщо все піде за таким самим сценарієм, то багато що залежить від реакції США.

Існує найгірший сценарій, за якого Росія відмовиться йти на переговори, а Штати будуть роздратовані через позицію України. Фактично все це сталося вже влітку цього року. Тоді, схоже на те, що США дали Росії час, аби захопити Донбас.

Росіяни фактично сказали, що Україна вперлася, бо не хоче "міняти території". Ми прекрасно розуміємо – якщо запустити цей механізм, то потрібно фактично визнати "референдуми". Це буде легітимізації окупації. І так можна "мінятися регіонами" і далі. Ми не можемо на це піти. Це не сподобалося американцям. Вони дали Росії час захопити Донбас до кінця літа, але всі дедлайни злітають,

– сказав Жмайло.

Фактично Штати дали Росії час. Вони накопичили резерви і продовжують лізти вперед на фронті.

Зверніть увагу! Минулого тижня світ сколихнула новина про новий мирний план щодо війни в Україні на 28 пунктів. Там фактично йшлося про капітуляцію нашої держави.

Найкращий сценарій для України – це продовження санкцій та напрацювання нових пропозицій щодо тиску на Росію. Також вартувало б повернутися до постачання "Томагавків" до України. Ця інформація тоді добряче налякала росіян.

Мирний план щодо війни в Україні: коротко