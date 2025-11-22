Комментируя мирный план Трампа, Линдси Грэм выразил уверенность в том, что побуждая Россию и Украину к завершению войны, он будет давить на них обоих, передает 24 Канал со ссылкой на пост сенатора в соцсети "Х".
Смотрите также Последствия почувствует не только Украина: чем может обернуться "мирный план" Путина-Трампа
Как Грэм оценил мирный план Трампа?
Также Грэм не сомневается, что в конце концов, Трамп гарантирует, чтобы "Украина оставалась свободным, суверенным государством с мощной способностью защищать себя от будущей агрессии".
Политик напомнил, что слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры могли привести к другому результату, например потери Украиной свободы или легитимизации агрессии.
Грэм заявил, что все в мире внимательно следят за тем, как закончится эта война. Он предостерегает: если агрессия будет вознаграждена, это может подтолкнуть другие страны к подобным действиям в будущем.
Напоследок он вспомнил за украинских детей, которые были похищены путинской Россией. Маленькие украинцы должны быть безопасно возвращены домой.
Что известно о мирном плане Трампа?
- В течение октября спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев работали над проектом мирного плана. Согласно документу, Украина должна отказаться от всего Донбасса, вступления в НАТО и расследования военных преступлений оккупантов. От России уступок почти не требуют. Наоборот, Москва получает кучу привилегий.
- Владимир Зеленский, комментируя план из 28 пунктов, заявил, что готов работать над ним с американцами. В то же время президент признал, что это мирное предложение украинцам трудно принять.
- Также президент признался, что на него оказывают безумное давление. Трамп требует, чтобы он дал свое согласие на план до 27 ноября.
- Владимир Путин в свою очередь сказал, что готов к мирным переговорам. Он намекнул, что Россия, мол, способна достичь своих целей и военным путем.