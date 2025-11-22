Комментируя мирный план Трампа, Линдси Грэм выразил уверенность в том, что побуждая Россию и Украину к завершению войны, он будет давить на них обоих, передает 24 Канал со ссылкой на пост сенатора в соцсети "Х".

Как Грэм оценил мирный план Трампа?

Также Грэм не сомневается, что в конце концов, Трамп гарантирует, чтобы "Украина оставалась свободным, суверенным государством с мощной способностью защищать себя от будущей агрессии".

Политик напомнил, что слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры могли привести к другому результату, например потери Украиной свободы или легитимизации агрессии.

Грэм заявил, что все в мире внимательно следят за тем, как закончится эта война. Он предостерегает: если агрессия будет вознаграждена, это может подтолкнуть другие страны к подобным действиям в будущем.

Напоследок он вспомнил за украинских детей, которые были похищены путинской Россией. Маленькие украинцы должны быть безопасно возвращены домой.

Что известно о мирном плане Трампа?