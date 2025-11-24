Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков безоговорочно поддержать "мирный план" США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Не верьте, пока не увидите, – Трамп о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией

Что сказал Сийярто о "мирном плане" Трампа?

Петер Сийярто 24 ноября высказал мнение относительно американского плана из 28 пунктов, отметив, что этот документ может стать реальным шагом к прекращению войны в Украине. В то же время чиновник обвинил отдельных западноевропейских политиков в попытках заблокировать инициативу США, которая, по его мнению, является логичным и гуманным решением.

Наша позиция четкая: каждый европейский политик обязан полностью и безоговорочно поддерживать этот план, поскольку это рациональный и гуманный выбор,

– сказал Сийярто.

Справочно! Несмотря на то, что Венгрия входит в ЕС и НАТО, премьер-министр страны Виктор Орбан известен своей лояльностью к Кремлю и часто выступает в поддержку Путина в европейской политической среде, что вызывает критику со стороны партнеров.

Как на американский мирный план отреагировали европейские политики?