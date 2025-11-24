Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав європейських політиків беззастережно підтримати "мирний план" США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що сказав Сіярто про "мирний план" Трампа?

Петер Сіярто 24 листопада висловив думку щодо американського плану з 28 пунктів, наголосивши, що цей документ може стати реальним кроком до припинення війни в Україні. Водночас посадовець звинуватив окремих західноєвропейських політиків у спробах заблокувати ініціативу США, яка, на його думку, є логічним і гуманним рішенням.

Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов’язаний повністю та беззастережно підтримувати цей план, оскільки це раціональний та гуманний вибір,

– сказав Сіярто.

Довідково! Попри те, що Угорщина входить до ЄС та НАТО, прем’єр-міністр країни Віктор Орбан відомий своєю лояльністю до Кремля та часто виступає на підтримку Путіна в європейському політичному середовищі, що викликає критику з боку партнерів.

Як на американський мирний план відреагували європейські політики?