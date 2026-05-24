Об этом говорится в материале Politico.

Смотрите также Россия может разрабатывать подводные ядерные ракеты, – СМИ

Какие разногласия есть между США и Европой?

Журналисты предположили, что саммит НАТО в Анкаре 7 – 8 июля будет посвящен вопросу "как сделать, чтобы Америка была преданной Альянсу".

Польша придерживалась модели поддержки Америки, став одним из крупнейших поставщиков оборонных средств альянса, воздерживаясь от критики войны, развязанной Трампом против Ирана, и покупая американское оружие на десятки миллиардов долларов. Но даже это не покупает лояльности и стабильности Вашингтона. (...) Это предполагает центральный вопрос на июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре: должна ли Европа следовать требованиям главы альянса Марка Рютте продолжать полагаться на ключевые американские системы вооружения, или больше обратиться к собственным возможностям,

– говорится в статье.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Контекст. 21 мая Трамп заявил, что США направят дополнительные 5000 военных в Польшу.

Радослав Сикорский не стал делать резких заявлений относительно решения Трампа. Но в Варшаве были застигнуты этим решением – несмотря на то, что президент Польши Кароль Навроцкий связан с MAGA.

Согласно дипломатической депеше США, полученной POLITICO, противоречивые сообщения США вызвали "значительный политический и психологический шок" в Польше. Урок, который усвоила вся Европа, заключается в том, что Америка все еще имеет решающее значение для обороны континента, но теперь она непредсказуема,

– подчеркнуло издание.

А президент Чехии Петр Павел пожаловался на отсутствие информации со стороны заокеанских партнеров.

В целом в ЕС пока не знают, как совместить потребность в закупке эффективного американского оружия и необходимость развивать собственный оборонный комплекс на континенте.