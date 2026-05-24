Про це йдеться в матеріалі Politico.

Які розбіжності є між США та Європою?

Журналісти припустили, що саміт НАТО в Анкарі 7 – 8 липня буде присвячений питанню "як зробити, щоб Америка була відданою Альянсу".

Польща дотримувалася моделі підтримки Америки, ставши одним з найбільших постачальників оборонних коштів альянсу, утримуючись від критики війни, розв'язаної Трампом проти Ірану, та купуючи американську зброю на десятки мільярдів доларів. Але навіть це не купує лояльності та стабільності Вашингтона. (...) Це передбачає центральне питання на липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі: чи повинна Європа дотримуватися вимог глави альянсу Марка Рютте продовжувати покладатися на ключові американські системи озброєння, чи більше звернутися до власних можливостей,

– ідеться в статті.

Контекст. 21 травня Трамп заявив, що США направлять додаткові 5000 військових до Польщі.

Радослав Сікорський не став робити різких заяв щодо рішення Трампа. Та у Варшаві були заскочені цим рішенням – попри те, що президент Польщі Кароль Навроцький пов'язаний з MAGA.

Згідно з дипломатичною депешею США, отриманою POLITICO, суперечливі повідомлення США спричинили "значний політичний та психологічний шок" у Польщі. Урок, який засвоїла вся Європа, полягає в тому, що Америка все ще має вирішальне значення для оборони континенту, але тепер вона непередбачувана,

– підкреслило видання.

А президент Чехії Петр Павел поскаржився на відсутність інформації з боку заокеанських партнерів.

Загалом у ЄС поки не знають, як поєднати потребу в закупівлі ефективної американської зброї і необхідність розвивати власний оборонний комплекс на континенті.