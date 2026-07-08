Об этом пишет The New York Times.

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Что известно о новой модели НАТО?

Основная идея этой модели заключается в том, что европейские страны должны значительно больше инвестировать в собственную оборону и постепенно брать на себя часть ответственности, которую ранее фактически обеспечивали США.

Причиной таких изменений стали заявления администрации президента США Дональда Трампа о необходимости перераспределения американских ресурсов и возможном переброске части войск из Европы в другие регионы, в частности в Индо-Тихоокеанский регион.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал будущую модель как создание более сильной Европы в составе более сильного Альянса.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркнул, что Альянс переходит к новому этапу развития. По его словам, НАТО меняется в соответствии с новыми угрозами – от российской агрессии против Украины до роста военной мощи Китая.

НАТО 1.0 было четкой защитой от советской агрессии. НАТО 2.0 искало свою роль после окончания холодной войны. НАТО 3.0 будет означать, что Европа возьмет на себя большую часть бремени обычной обороны, а США будут союзником, находящимся за океаном,

– сказал Сикорский.

Одним из главных факторов, ускоряющих трансформацию НАТО, остается угроза со стороны России. По оценкам некоторых европейских чиновников и представителей Альянса, Москва может восстановить свои военные возможности настолько, чтобы быть готовой к потенциальному конфликту с НАТО уже к концу десятилетия.

Однако эксперты отмечают, что Европа пока не готова полностью заменить США в сфере безопасности. Среди главных проблем называют нехватку военных ресурсов, ограниченные оборонные бюджеты и зависимость от американских технологий.

Речь идет прежде всего о ракетах дальнего действия, современных системах противовоздушной обороны, спутниковой разведке, самолетах-заправщиках и других стратегических возможностях, которые остаются критически важными для эффективности НАТО. Эксперт Немецкого фонда Маршалла Клаудия Мейджор отметила, что изменение роли США в Альянсе уже стало реальностью.

Совершенно очевидно, что роль США меняется. Главная надежда заключается в том, чтобы свести потери к минимуму и обеспечить предсказуемость. Эти изменения можно сформировать, но не избежать,

– сказала она.

Несмотря на усиление европейской роли в сфере обороны, в НАТО подчеркивают, что США остаются незаменимым элементом системы безопасности Альянса. Прежде всего это касается ядерного сдерживания, высокотехнологичного вооружения и глобальных военных возможностей.

Бывший чиновник Пентагона Мэтью Крениг отметил, что даже в формате НАТО 3.0 Альянсу необходимо активное участие Вашингтона.

"Даже в НАТО 3.0 необходимы лидерство США, их высокотехнологичные возможности, ядерное сдерживание и достаточное количество американских войск в Европе", – заявил он.

Напомним, НАТО планирует инвестировать в способность быстрее развертывать и обеспечивать свои войска, а также поддерживать превосходство в боевых возможностях. Среди ключевых направлений развития назвали дальнобойные высокоточные удары, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы и современные разведывательные технологии.

Особое внимание союзники уделят созданию совместного трансатлантического облака для ведения боевых действий. Также НАТО планирует внедрять мощные модели искусственного интеллекта для усиления оборонных возможностей Альянса.