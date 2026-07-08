Про це пише The New York Times.

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Що відомо про нову модель НАТО?

Головна ідея цієї моделі полягає у тому, що європейські країни мають значно більше інвестувати у власну оборону та поступово перебирати частину відповідальності, яку раніше фактично забезпечували США.

Причиною таких змін стали заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про необхідність перерозподілу американських ресурсів та можливе перекидання частини військ із Європи до інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського напрямку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте описав майбутню модель як створення сильнішої Європи у складі сильнішого Альянсу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголосив, що Альянс переходить до нового етапу розвитку. За його словами, НАТО змінюється відповідно до нових загроз – від російської агресії проти України до зростання військової потужності Китаю.

НАТО 1.0 було чітким захистом від радянської агресії. НАТО 2.0 шукало свою роль після завершення холодної війни. НАТО 3.0 означатиме, що Європа візьме на себе більшу частину тягаря звичайної оборони, а США будуть союзником, який перебуває за океаном,

– сказав Сікорський.

Одним із головних факторів, який прискорює трансформацію НАТО, залишається загроза з боку Росії. За оцінками окремих європейських чиновників і представників Альянсу, Москва може відновити свої військові можливості настільки, щоб бути готовою до потенційного конфлікту з НАТО вже до кінця десятиліття.

Однак експерти наголошують, що Європа поки не готова повністю замінити США у сфері безпеки. Серед головних проблем називають нестачу військових ресурсів, обмежені оборонні бюджети та залежність від американських технологій.

Йдеться передусім про далекобійні ракети, сучасні системи протиповітряної оборони, супутникову розвідку, літаки-заправники та інші стратегічні можливості, які залишаються критично важливими для ефективності НАТО. Експертка Німецького фонду Маршалла Клаудія Мейджор зазначила, що зміна ролі США в Альянсі вже стала реальністю.

Цілком очевидно, що роль США змінюється. Головна надія полягає в тому, щоб контролювати збитки та досягти передбачуваності. Ці зміни можна сформувати, але не уникнути,

– сказала вона.

Попри посилення європейської оборонної ролі, у НАТО наголошують, що США залишаються незамінним елементом системи безпеки Альянсу. Насамперед це стосується ядерного стримування, високотехнологічного озброєння та глобальних військових можливостей.

Колишній посадовець Пентагону Метью Креніг зазначив, що навіть у форматі НАТО 3.0 Альянсу потрібна активна участь Вашингтона.

"Навіть у НАТО 3.0 потрібні лідерство США, їхні високотехнологічні можливості, ядерне стримування та достатня кількість американських військ у Європі", – заявив він.

Нагадаємо, НАТО планує інвестувати у здатність швидше розгортати та забезпечувати свої війська, а також підтримувати перевагу у бойових можливостях. Серед ключових напрямів розвитку назвали далекобійні високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи й сучасні розвідувальні технології.

Окрему увагу союзники приділять створенню спільної трансатлантичної хмари для ведення бойових дій. Також НАТО планує впроваджувати потужні моделі штучного інтелекту для посилення оборонних можливостей Альянсу.