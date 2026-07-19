Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Что известно о новой волне атак США на Иран?

Атаки начались 19 июля в 18:00 по восточному времени по приказу президента Дональда Трампа. По информации американского командования, основной целью ударов стали объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также военные объекты, связанные с береговым наблюдением, противовоздушной обороной, логистикой и хранением вооружения.

В Вашингтоне заявили, что операция преследует две главные цели: нанести ответный удар в ответ на атаку Ирана по американской базе в Иордании, в ходе которой погибли двое военнослужащих США, а также ослабить возможности Тегерана угрожать международному судоходству в Ормузском проливе.

Справочно. По данным CENTCOM, в результате иранской атаки на американскую базу еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Всего с начала боевых действий погибли уже 16 военнослужащих США, более 420 получили ранения.

Иранские государственные СМИ сообщили об ударах вблизи городов Сирик и Шадеган, при этом заявив об отсутствии значительных разрушений и жертв. После американских атак иранская армия, по сообщениям государственного телевидения Ирана, нанесла удары беспилотниками по американским военным объектам в Кувейте.

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти после срыва перемирия между США и Ираном. В связи с обострением ситуации Государственный департамент США обнародовал глобальное предупреждение для американских граждан о повышенных рисках путешествий в регионе, а международное сообщество призывает стороны избегать дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, 14 июля Иран нанес ракетный удар по двум танкерам ОАЭ "Mombasa" и "Al Bahiyah" в Ормузском проливе, которые находились в территориальных водах Омана. В результате атаки погиб гражданин Индии, еще восемь моряков, в том числе двое украинцев, получили ранения, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На обоих судах возникли пожары, которые впоследствии удалось ликвидировать. Власти ОАЭ осудили атаку, назвав ее нарушением международного права, и заявили о праве на ответные меры. В то же время Иран заявил, что поразил два "супертанкера-нарушителя".

Отметим, накануне NYT писала, что президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий в Иране. Это вновь обострило спор между Белым домом и Конгрессом относительно права президента продолжать военные операции без одобрения законодателей. Несмотря на требования Конгресса получить разрешение на дальнейшие боевые действия, администрация Трампа утверждает, что он действует в рамках своих конституционных полномочий как главнокомандующий.