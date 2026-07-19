Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Що відомо про нову хвилю атак США на Іран?

Атаки розпочалися 19 липня о 18:00 за східним часом за наказом президента Дональда Трампа. За інформацією американського командування, основною метою ударів стали об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також військові об'єкти, пов'язані з береговим спостереженням, протиповітряною обороною, логістикою та зберіганням озброєння.

У Вашингтоні заявили, що операція має дві головні цілі: завдати відповіді на атаку Ірану по американській базі в Йорданії, під час якої загинули двоє військовослужбовців США, а також послабити можливості Тегерана загрожувати міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці.

Довідково. За даними CENTCOM, внаслідок іранської атаки по американській базі ще один американський військовий вважається зниклим безвісти. Загалом із початку бойових дій загинули вже 16 військовослужбовців США, понад 420 отримали поранення.

Іранські державні ЗМІ повідомили про удари поблизу міст Сірік і Шадеган, водночас заявивши про відсутність значних руйнувань та жертв. Після американських атак іранська армія, за повідомленнями державного телебачення Ірану, завдала ударів безпілотниками по американських військових об'єктах у Кувейті.

Напруженість на Близькому Сході продовжує зростати після зриву перемир'я між США та Іраном. Через загострення ситуації Державний департамент США оприлюднив глобальне попередження для американських громадян про підвищені ризики подорожей у регіоні, а міжнародна спільнота закликає сторони уникати подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, 14 липня Іран завдав ракетного удару по двох танкерах ОАЕ Mombasa та Al Bahiyah в Ормузькій протоці, які перебували в територіальних водах Оману. Внаслідок атаки загинув громадянин Індії, ще восьмеро моряків, серед яких двоє українців, зазнали поранень, четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

На обох суднах виникли пожежі, які згодом вдалося ліквідувати. Влада ОАЕ засудила атаку, назвавши її порушенням міжнародного права, та заявила про право на відповідь. Водночас Іран заявив, що уразив два "супертанкери-порушники".

Зазначимо, напередодні NYT писала, що президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення бойових дій в Ірані. Це знову загострило суперечку між Білим домом і Конгресом щодо права президента продовжувати воєнні операції без схвалення законодавців. Попри вимоги Конгресу отримати дозвіл на подальші бойові дії, адміністрація Трампа стверджує, що він діє в межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач.