Программа охватит курс безопасности и выживания, медицинской помощи и кибергигиены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что известно об оборонных учениях в Польше?
Пилотная программа универсальной оборонной подготовки wReady будет проходить с 22 ноября по 14 декабря 2025 года. Принять участие могут все совершеннолетние граждане Польши. В общем смогут присоединиться до 25 тысяч поляков.
Учения будут проходить в выходные и продлятся один день. Как сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, курс содержит три направления, а именно:
- основы безопасности и выживания,
- медицинская подготовка,
- кибергигиена.
Впоследствии присоединиться к программе смогут также дети, ученики, работники компаний и пожилые люди, индивидуально или группами.
Организацию учений обеспечат более 100 подразделений сил территориальной обороны и оперативного командования ВС Польши. Полную готовность программы ожидают в начале 2026 года.
Не каждый будет служить в армии, станет солдатом или примет присягу, но каждый из нас должен иметь навыки, знания и практическое понимание того, как вести себя в сложных ситуациях,
– добавил Косиняк-Камыш.
Заместитель министра Цезарий Томчик сообщил, что в следующем году могут научить около 400 тысяч человек в рамках "Образования с армией", подготовки резерва и добровольной службы.
К чему готовится Польша?
Польша разрабатывает план эвакуации для мирного населения и усиливает устойчивость государства. Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей рассказал 24 Каналу, что тренинги есть кратко- и долгосрочные, чтобы научить людей действовать в критических условиях, в частности во время военного положения.
Ранее сообщалось, что польское правительство предлагает гражданским военные курсы, в частности стрелковую и оборонительную подготовку. Делают они это для того, чтобы усилить готовность страны к возможному конфликту с Россией.