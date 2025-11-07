Программа охватит курс безопасности и выживания, медицинской помощи и кибергигиены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно об оборонных учениях в Польше?

Пилотная программа универсальной оборонной подготовки wReady будет проходить с 22 ноября по 14 декабря 2025 года. Принять участие могут все совершеннолетние граждане Польши. В общем смогут присоединиться до 25 тысяч поляков.

Учения будут проходить в выходные и продлятся один день. Как сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, курс содержит три направления, а именно:

основы безопасности и выживания,

медицинская подготовка,

кибергигиена.

Впоследствии присоединиться к программе смогут также дети, ученики, работники компаний и пожилые люди, индивидуально или группами.

Организацию учений обеспечат более 100 подразделений сил территориальной обороны и оперативного командования ВС Польши. Полную готовность программы ожидают в начале 2026 года.

Не каждый будет служить в армии, станет солдатом или примет присягу, но каждый из нас должен иметь навыки, знания и практическое понимание того, как вести себя в сложных ситуациях,

– добавил Косиняк-Камыш.

Заместитель министра Цезарий Томчик сообщил, что в следующем году могут научить около 400 тысяч человек в рамках "Образования с армией", подготовки резерва и добровольной службы.

К чему готовится Польша?