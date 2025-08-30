Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Трамп отреагировал на обстрел столицы Украины?

В серии сообщений в соцсетях, адресованных фактически одному человеку, союзники указывали на массированный обстрел из сотен ракет и дронов как доказательство того, что Путин неискренен в своих мирных инициативах.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт намекнула, что атака на Киев, которая унесла жизни по меньшей мере 19 человек, среди которых четверо детей, была "понятным ответом" на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По ее словам, Трамп не был доволен этим шагом, но и не был удивлен. В издании подчеркнули, что нейтральная реакция администрации США контрастирует с публичными призывами европейских союзников, которые отмечали: атаки России – это больше, чем "ответный удар".

Европейские чиновники подтвердили, что заявления о трагедии имели целью повлиять на Трампа, но мало кто верит, что это заставит его усилить экономическое давление на Кремль. "Он уже несколько месяцев возмущается бомбардировками, но дальше слов дело не идет", – говорит один из дипломатов.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 28 августа?