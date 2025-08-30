Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Як Трамп відреагував на обстріл столиці України?

У серії дописів у соцмережах, адресованих фактично одній людині, союзники вказували на масований обстріл із сотень ракет і дронів як доказ того, що Путін нещирий у своїх мирних ініціативах.

Своєю чергою, прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт натякнула, що атака на Київ, яка забрала життя щонайменше 19 людей, серед яких четверо дітей, була "зрозумілою відповіддю" на удари України по російських нафтопереробних заводах.

За її словами, Трамп не був задоволений цим кроком, але й не був здивований. У виданні підкреслили, що нейтральна реакція адміністрації США контрастує з публічними закликами європейських союзників, які наголошували: атаки Росії – це більше, ніж "удар у відповідь".

Європейські посадовці підтвердили, що заяви про трагедію мали на меті вплинути на Трампа, але мало хто вірить, що це змусить його посилити економічний тиск на Кремль. "Він уже кілька місяців обурюється бомбардуваннями, але далі слів справа не йде", – каже один із дипломатів.

Що відомо про обстріл Києва у ніч проти 28 серпня?