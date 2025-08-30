Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, зазначивши, чи варто чекати від Трампа рішучіших дій щодо Росії. Також він припустив, яку стратегію може обрати Білий дім щодо Кремля.

Де може бути ключ до розв'язання війни Росії проти України?

Стуканов зауважив, що, імовірно, зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом не буде. Для Трампа це означатиме, що його дипломатія останніх семи з половиною місяців зазнала цілковитого провалу.

До слова. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що зустрічі Зеленського та Путіна вочевидь не відбудеться.

"Трамп пішов майже на все, щоб спробувати підвести Росію до завершення війни через компроміс. Навіть розстелив перед Путіним червоний килим, зустрівся із ним особисто, вивівши військового злочинця з міжнародної ізоляції. Однак навіть цього не вистачило, щоб схилити Росію до компромісів", – наголосив він.

Вже завершуються два тижні, які Трамп дав Росії для ухвалення рішення щодо припинення вогню. Стікають навіть 50 днів ультиматуму, який президент США висував Росії ще у середині липня. Тепер Трамп мав би змінити свою стратегію і вдатися до рішучіших дій щодо Москви.

Однак навряд чи він психологічно готовий до цього. Росію неможливо здолати в одну мить, тому короткі, разові рішення не будуть працювати. Потрібна системна робота та бажання серйозно включитися в цю боротьбу і воювати з Росією,

– підкреслив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Водночас Сполучені Штати Америки, за його словами, ще за президенства Джозефа Байдена не дуже охоче це робили. І також Трамп не має сильного бажання включатися у цей процес.

Президент США, імовірно, зараз переорієнтується на відносини із Китаєм. Йому, вочевидь, хотілося спілкуватися із Пекіном, вже розв'язавши питання Росії. Трамп планував, що до того часу Кремль вже буде у нього у кишені завдяки укладенню взаємовигідних економічних угод. Це, можливо, на думку Стуканова, спростило б йому спілкування з Китаєм.

Зараз Трамп підходитиме до спілкування із Китаєм, розуміючи, що в Пекіні може бути ключ до російсько-української війни. Водночас очікувати проривних дій щодо Росії не варто,

– зазначив Сергій Стуканов.

Тому на сьогодні, додав він, дуже важливо, щоб європейські партнери України зберігали єдність, рішучість і всіляко демонстрували, що вони є для Києва надійним плечем.

