Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, отметив, стоит ли ждать от Трампа более решительных действий по России. Также он предположил, какую стратегию может выбрать Белый дом в отношении Кремля.

Где может быть ключ к развязыванию войны России против Украины?

Стуканов отметил, что, вероятно, встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшее время не будет. Для Трампа это будет означать, что его дипломатия последних семи с половиною месяцев потерпела полнейший провал.

К слову. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что встреча Зеленского и Путина явно не состоится.

"Трамп пошел почти на все, чтобы попытаться подвести Россию к завершению войны через компромисс. Даже расстелил перед Путиным красную дорожку, встретился с ним лично, выведя военного преступника из международной изоляции. Однако даже этого не хватило, чтобы склонить Россию к компромиссам", – подчеркнул он.

Уже завершаются две недели, которые Трамп дал России для принятия решения о прекращении огня. Истекают даже 50 дней ультиматума, который президент США выдвигал России еще в середине июля. Теперь Трамп должен был бы изменить свою стратегию и прибегнуть к более решительным действиям в отношении Москвы.

Однако вряд ли он психологически готов к этому. Россию невозможно одолеть в одно мгновение, поэтому короткие, разовые решения не будут работать. Нужна системная работа и желание серьезно включиться в эту борьбу и воевать с Россией,

– подчеркнул руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

В то же время Соединенные Штаты Америки, по его словам, еще при президентстве Джозефа Байдена не очень охотно это делали. И также Трамп не имеет сильного желания включаться в этот процесс.

Президент США, вероятно, сейчас переориентируется на отношения с Китаем. Ему, очевидно, хотелось общаться с Пекином, уже решив вопрос России. Трамп планировал, что к тому времени Кремль уже будет у него в кармане благодаря заключению взаимовыгодных экономических соглашений. Это, возможно, по мнению Стуканова, упростило бы ему общение с Китаем.

Сейчас Трамп будет подходить к общению с Китаем, понимая, что в Пекине может быть ключ к российско-украинской войне. В то же время ожидать прорывных действий в отношении России не стоит,

– отметил Сергей Стуканов.

Поэтому на сегодня, добавил он, очень важно, чтобы европейские партнеры Украины сохраняли единство, решимость и всячески демонстрировали, что они являются для Киева надежным плечом.

