В эфире 24 Канала глава "Центра совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что Дональд Трамп внимательно следил за этим действом. По его мнению, американский президент с завистью смотрел на парад и мечтал увидеть подобную демонстрацию силы в Вашингтоне.

Почему Трампу нравятся военные парады?

Политолог отметил, что Трампу импонирует сама атмосфера массовых парадов, когда армия демонстрирует силу, а толпы людей – преданность власти. Именно такой формат, по словам Рыбачука, он хотел бы видеть в США.

Ему бы очень хотелось, чтобы по Вашингтону, когда он делал свой парад, именно так шагали американские военнослужащие, чтобы там были десятки тысяч или сотни тысяч американцев, которые махали флажками. Трампу очень нравится атмосфера парадов тоталитарных режимов,

– заметил он.

Политолог добавил, что американские военные отказались от такого формата, и отсутствие масштаба оставило Трампа разочарованным. По словам Рыбачука, это показывает, что президент больше сосредотачивается на зрелищах, чем на стратегических угрозах, которые исходят от Китая.

Китай усиливает влияние экономическими методами

По словам Рыбачука, Трамп не видит серьезной угрозы от Китая и считает, что Пекин не решится на прямой конфликт с США. Зато Китай действует экономическими методами, усиливая свое влияние в мире.

Китай движется другими путями. Он приватизирует порты, вкладывает деньги в экономику, в выработку редкоземельных металлов. И уже 80 – 90% этих ресурсов, необходимых для высокотехнологичного производства, контролируется Китаем,

– подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что из-за недальновидных шагов Трампа США потеряли программы поддержки стран Глобального Юга, и это пространство сразу заполнил Пекин. Одним из самых заметных примеров стала Индия, которая все больше отдаляется от Вашингтона.

Трамп оттолкнул Индию от США

Рыбачук отметил, что тарифная и налоговая политика Трампа фактически разрушила годами выстроенные отношения Вашингтона с Нью-Дели. Это привело к росту антиамериканских настроений в Индии.

Индия – это чрезвычайно мощная экономика, третья в мире. Там проживает более половины населения земного шара вместе с Россией и Китаем. Очень легкомысленно и безответственно было потерять такого союзника,

– подчеркнул он.

Политолог сделал вывод, что такие действия Трампа ослабили позиции США и одновременно усилили влияние Китая и его партнеров на мировой арене.

