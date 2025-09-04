Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что за предыдущие пять лет Китай достиг значительного прогресса в развитии ВМС.

Китай приблизился к возможностям США

В Китае, по словам военнослужащего, происходят интересные процессы, потому что там в военном блоке предполагается коллективное принятие решений по аналогии политбюро в СССР. Китайский лидер Си Цзиньпин пытается сегодня максимально сконцентрировать военные полномочия на себе и активно болеет за развитие китайской армии.

Пекин имеет ряд достижений, однако, как отметил Мусиенко, сухопутная составляющая китайской армии в определенной степени отстает от технического оснащения, если сравнивать с американским войском.

По некоторым параметрам, за исключением авианосных групп и подводных лодок, Китай приблизился к возможностям США на море. Пекин активно работает в рамках ракетной программы, настойчиво развивает ядерное вооружение,

– озвучил Мусиенко.

Кроме того, китайцы работают над производством беспилотников и средств поражения к ним. А вот тема боевых роботов для Китая не нова, такие разработки страна ранее уже показывала.

"Это была демонстрация, которая сделана не просто так. Это не будничное событие, а масштабное. Его цель – продемонстрировать развитие Китая, в очередной раз попытаться запугать Тайвань и США", – объяснил Мусиенко.

