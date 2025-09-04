Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що за попередні п'ять років Китай досяг значного прогресу в розбудові ВМС.

Китай наблизився до спроможностей США

В Китаї, зі слів військовослужбовця, відбуваються цікаві процеси, тому що там у військовому блоці передбачається колективне ухвалення рішень за аналогією політбюро в СРСР. Китайський лідер Сі Цзіньпін намагається сьогодні максимально сконцентрувати військові повноваження на собі та активно вболіває за розвиток китайської армії.

Пекін має низку досягнень, проте, як зазначив Мусієнко, сухопутний складник китайської армії певною мірою відстає від технічного оснащення, якщо порівнювати з американським військом.

За деякими параметрами, за виключенням авіаносних груп і підводних човнів, Китай наблизився до спроможностей США на морі. Пекін активно працює в межах ракетної програми, наполегливо розвиває ядерне озброєння,

– озвучив Мусієнко.

Крім того, китайці працюють над виробництвом безпілотників та засобів ураження до них. А от тема бойових роботів для Китаю не нова, такі розробки країна раніше вже показувала.

"Це була демонстрація, яка зроблена не просто так. Це не буденна подія, а масштабна. Її мета – продемонструвати розвиток Китаю, вкотре спробувати залякати Тайвань і США", – пояснив Мусієнко.

Зауважте! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав парад у Пекіні наступним етапом формування "коаліції зла". Сі дав меседж, що готовий очолити її та планує нав'язати власний світопорядок, який характеризується тотальним контролем над суспільством.

Що відомо про військовий парад в Пекіні?