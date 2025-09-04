В ефірі 24 Каналу голова "Центру спільних дій" Олег Рибачук зауважив, що Дональд Трамп уважно стежив за цим дійством. На його думку, американський президент із заздрістю дивився на парад і мріяв побачити подібну демонстрацію сили у Вашингтоні.

Чому Трампу подобаються військові паради?

Політолог наголосив, що Трампу імпонує сама атмосфера масових парадів, коли армія демонструє силу, а натовпи людей – відданість владі. Саме такий формат, за словами Рибачука, він хотів би бачити у США.

Йому б дуже хотілося, щоб по Вашингтону, коли він робив свій парад, саме так крокували американські військовослужбовці, щоб там були десятки тисяч або сотні тисяч американців, які махали прапорцями. Трампу страшенно подобається атмосфера парадів тоталітарних режимів,

– зауважив він.

Політолог додав, що американські військові відмовилися від такого формату, і відсутність масштабу залишила Трампа розчарованим. За словами Рибачука, це показує, що президент більше зосереджується на видовищах, ніж на стратегічних загрозах, які виходять від Китаю.

Китай посилює вплив економічними методами

За словами Рибачука, Трамп не бачить серйозної загрози від Китаю і вважає, що Пекін не наважиться на прямий конфлікт зі США. Натомість Китай діє економічними методами, посилюючи свій вплив у світі.

Китай рухається іншими шляхами. Він приватизує порти, вкладає гроші в економіку, у вироблення рідкоземельних металів. І вже 80 – 90% цих ресурсів, необхідних для високотехнологічного виробництва, контролюється Китаєм,

– наголосив він.

Політолог підкреслив, що через недалекоглядні кроки Трампа США втратили програми підтримки країн Глобального Півдня, і цей простір одразу заповнив Пекін. Одним із найпомітніших прикладів стала Індія, яка дедалі більше віддаляється від Вашингтона.

Трамп відштовхнув Індію від США

Рибачук наголосив, що тарифна й податкова політика Трампа фактично зруйнувала роками вибудувані відносини Вашингтона з Нью-Делі. Це призвело до зростання антиамериканських настроїв в Індії.

Індія – це надзвичайно потужна економіка, третя у світі. Там проживає більше половини населення земної кулі разом із Росією та Китаєм. Дуже легковажно й безвідповідально було втратити такого союзника,

– підкреслив він.

Політолог зробив висновок, що такі дії Трампа послабили позиції США і водночас посилили вплив Китаю та його партнерів на світовій арені.

