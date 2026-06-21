Об этом пишет эксперт Лео Литра в издании Euractiv.

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Что известно о возможных переговорах Европы с Россией?

Внутри блока рассматривают вариант проведения прямого диалога с Россией, поскольку считают, что без его участия настоящий мир невозможен.

Если Европа не обеспечит себе место за столом переговоров, её основные интересы в сфере безопасности будут обсуждаться в её отсутствие,

– пишет эксперт.

Он уточняет, что начало официального диалога с Россией, пока продолжается жестокая агрессия против Украины, может состояться только в том случае, если у Европы будет единая стратегия и надежные рычаги влияния. В противном случае она рискует ободрить Москву, легитимизировать её войну и не получить ощутимых дивидендов для безопасности.

Европейские политики должны отказаться от зеркальной демонстрации дипломатических намерений. Ведь в России отсутствует неотъемлемая вера во внутреннюю ценность диалога, присущая западной политической культуре.

Россияне не разделяют эту парадигму. Москва не говорит ради разговора, и она не рассматривает диалог как упражнение по налаживанию отношений. Когда Россия говорит об Украине, она делает это, чтобы угрожать, выдвигать ультиматумы и сообщать, что заявленные угрозы становятся реальностью,

– отмечает обозреватель.

Европе нужна надежная стратегия с четко очерченными целями, прежде чем инициировать контакт. Он должен быть построен на "коалиции желающих", возглавляемой сильнейшими странами. Автор статьи отмечает, что на первых порах это может быть формат E3 с участием Франции, Германии и Великобритании. Любая гипотетическая коалиция должна достичь жесткого консенсуса относительно приемлемых результатов, "красных линий" и четких сигналов Кремлю.

Очень важным инструментом также должно стать использование экономических отношений Европы с Китаем. Необходимо продемонстрировать, что продолжение военных действий со стороны России может затруднить Китаю доступ к рынку ЕС. Единая позиция обеспечит необходимый геополитический вес, которого не хватит ни одной стране в отдельности.

Как Европа должна вести переговоры с Россией?

Европейцы должны отказаться от робкого, примирительного тона, который характеризовал прошлые отношения с Россией. Перед диалогом E3 необходимо проверить, заинтересован ли Кремль в содержательных переговорах.

Обсуждение следует начать, когда Россия ослабнет — этот момент набирает силу сейчас. Совокупное воздействие санкций, ударов Украины по нефтяной промышленности, в том числе в Москве, и массовые потери на поле боя сильно сказываются на России, что свидетельствует об особенностях структурного экономического истощения,

– подчеркивает эксперт.

Европейские представители не должны ничего просить. Дипломатия с позиции силы потребует донесения одностороннего сообщения о том, что союзники точно знают, что происходит в российской экономике и на передовой. Европа должна систематически разрушать иллюзию бесконечной выносливости, на которую рассчитывает Кремль, и демонстрировать осведомленность об уязвимости России.

Лео Литра отмечает, что в настоящее время самым большим препятствием является уязвимость Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны. Москва попытается улучшить свои переговорные позиции, усилив ракетные обстрелы мирных украинских городов.

Украине нужно больше ракет-перехватчиков, лучшая защита критически важной инфраструктуры и увеличение способности нанести удар по российской военной промышленности, чтобы сорвать российские планы. Однако одним из самых эффективных способов решить проблему дефицита противовоздушной обороны является смена парадигмы. Москва должна знать, что Киев обладает неоспоримой способностью и неисчерпаемыми возможностями ответить на атаки.

Предоставление Украине возможности нанести удар вглубь российской территории коренным образом изменит расчеты России. Если Кремль знает, что каждый удар по украинской инфраструктуре будет встречен разрушительным баллистическим ответом против российских военных целей, целесообразность их террористической кампании будет поставлена под сомнение,

– объясняет эксперт.

Европа должна осознать, что у неё есть значительное преимущество. Россия осознает, что ни одно соглашение с Дональдом Трампом не может быть заключено без согласия ЕС. Только тогда, когда Европа обеспечит себе стратегические преимущества и будет готова говорить на языке силы, она сможет рассмотреть возможность сесть за стол переговоров.

Последние заявления о возможных переговорах ЕС с Россией

Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал инициативу президента Европейского совета. Он считает, что ЕС должен участвовать в серьезных переговорах с Путиным. Политик полагает, что это важнее, чем то, о чем именно будут говорить.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС. Он подчеркнул, что Варшава должна принимать непосредственное участие в переговорах с Кремлем, если они состоятся.