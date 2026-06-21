Про це пише експерт Лео Літра у виданні Euractiv.

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Що відомо про можливі перемовини Європи з Росією?

Всередині блоку розглядають варіант із проведенням прямого діалогу з Росією, бо вважають, що без його участі справжній мир неможливий.

Якщо Європа не забезпечить своє місце за столом, її основні інтереси безпеки будуть обміняні за її відсутності,

– пише експерт.

Він уточнює, що початок офіційного діалогу з Росією, поки триває жорстока агресія проти України, може відбутися лише в тому випадку, якщо Європа матиме єдину стратегію та надійні важелі впливу. В іншому разі вона ризикує підбадьорити Москву, легітимізувати її війну та не дати відчутних дивідендів для безпеки.

Європейські політики повинні відмовитися від дзеркальної демонстрації дипломатичних намірів. Бо в Росії відсутня невіддільна віра у внутрішню цінність діалогу, притаманна західній політичній культурі.

Росіяни не поділяють цю парадигму. Москва не говорить заради розмови, і вона не розглядає діалог як вправу з будівництва мостів. Коли Росія говорить про Україну, вона робить це, щоб погрожувати, висувати ультиматуми та повідомляти, що заявлені загрози стають реальністю,

– наголошує оглядач.

Європі потрібна надійна стратегія з чітко окресленими цілями, перш ніж ініціювати контакт. Він повинен бути побудований на "коаліції охочих", керованій найсильнішими країнами. Автор статті каже, що спочатку це може бути формат E3 з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Будь-яка гіпотетична коаліція повинна встановити жорсткий консенсус щодо прийнятних результатів, червоних ліній та точних повідомлень Кремля.

Дуже важливим інструментом також має стати використання економічних відносин Європи з Китаєм. Треба продемонструвати, що продовження зусиль Росії у війні може ускладнити Китаю доступ до ринку ЄС. Єдина позиція забезпечить необхідну геополітичну вагу, якої не вистачатиме жодній країні окремо.

Як Європа має вести переговори з Росією?

Європейці повинні відкинути боязкий, примирливий тон, що характеризував минулі відносини з Росією. Перед діалогом E3 необхідно перевірити, чи зацікавлений Кремль у змістовних переговорах.

Обговорення має бути розпочато, коли Росія слабша – цей момент нарощується зараз. Сукупний вплив санкцій, ударів України по нафтовій промисловості, в тому числі в Москві, і масове виснаження на полі бою сильно впливають на Росію, що свідчить про особливості структурного економічного виснаження,

– наголошує експерт.

Європейські представники не повинні нічого просити. Дипломатія з позиції сили вимагатиме донесення одностороннього повідомлення, що союзники точно знають, що відбувається у російській економіці та на передовій. Європа повинна систематично руйнувати ілюзію нескінченної витривалості, на яку покладається Кремль, та демонструвати обізнаність про вразливість Росії.

Лео Літра зазначає, що наразі найбільшою перешкодою є вразливість України, особливо у протиповітряній обороні. Москва спробує покращити свої переговорні позиції, посиливши ракетні обстріли мирних українських міст.

Україні потрібно більше ракет-перехоплювачів, кращий захист критичної інфраструктури та збільшення спроможності завдати удару по російській військовій промисловості, щоб зірвати російські плани. Проте одним із найефективніших способів, як розв'язати проблему дефіциту протиповітряної оборони є зміна парадигми. Москва має знати, що Київ має незаперечну здатність та невичерпні можливості відповісти на атаки.

Надання Україні можливості завдати удару вглиб російської території докорінно змінить російські розрахунки. Якщо Кремль знає, що кожен удар по українській інфраструктурі буде зустрінутий руйнівною балістичною відплатою проти російських військових цілей, корисність їхньої терористичної кампанії буде поставлена під сумнів,

– пояснює експерт.

Європа повинна усвідомити наявність в себе значної переваги. Росія усвідомлює, що жодна угода з Дональдом Трампом не може бути забезпечена без згоди ЄС. Тільки тоді, коли Європа забезпечить стратегічні переваги та буде готова говорити мовою сили, вона зможе розглянути можливість сісти за стіл переговорів.

Останні заяви про можливі переговори ЄС з Росією

Канцлер Австрії Крістіан Штокер підтримав ініціативу президента Європейської Ради. Він вважає, що ЄС має брати участь у серйозних розмовах із Путіним. Політик вважає, що це важливіше, ніж те, про що саме будуть говорити.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на дискусію всередині ЄС. Він підкреслив, що Варшава повинна брати безпосередню участь в перемовинах з Кремлем, якщо вони відбудуться.