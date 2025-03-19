В интервью для Washington Examiner американский лидер заявил, что уже ранее созванивался с Путиным, просто об этом не афишировали, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, политик отметил, что его телефонные разговоры с Путиным начались 3 – 4 недели назад. Вчерашние переговоры – это, по его словам, продолжение положительной тенденции.

Комментируя беседу с диктатором 18 марта, Трамп похвалил Путина. Он отметил, что глава Кремля "был очень уверенным, очень сильным, каким он и есть". По словам американца, диктатор якобы продемонстрировал готовность завершить войну.

Президент США выразил уверенность, что заключить мирное соглашение между Украиной и Россией удастся "очень быстро".

Трамп заявил, что есть веские причины, почему Путин согласится прекратить войну. Впрочем, отказался от того, чтобы их назвать.

Кроме того, американский лидер в очередной раз повторил, что США, якобы, потратили на войну в Украине 350 миллиардов долларов и с этого ничего не имеют.