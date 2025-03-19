В інтерв'ю для Washington Examiner американський лідер заявив, що вже раніше зідзвонювався з Путіним, просто про це не афішували, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, політик зазначив, що його телефонні розмови із Путіним розпочалися 3 – 4 тижні тому. Вчорашні переговори – це, за його словами, продовження позитивної тенденції.

Коментуючи бесіду з диктатором 18 березня, Трамп похвалив Путіна. Він зауважив, що очільник Кремля "був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є". За словами американця, диктатор нібито продемонстрував готовність завершити війну.

Президент США висловив упевненість, що укласти мирну угоду між Україною і Росією вдасться "дуже швидко".

Трамп заявив, що є вагомі причини, чому Путін погодиться припинити війну. Втім, відмовився від того, аби їх назвати.

Крім того, американський лідер вкотре повторив, що США, буцімто, витратили на війну в Україні 350 мільярдів доларів і з цього нічого не мають.