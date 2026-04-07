Об этом говорится в материале Politico. В издании со ссылкой на дипломатов, чиновников и экспертов, ключевой проблемой называют неспособность ЕС действовать едино.

Что происходит в Европе?

На фоне войны на Ближнем Востоке, затяжного противостояния России против Украины и напряженных отношений с США дипломаты предупреждают, что ЕС рискует потерять влияние, поскольку глобальные решения принимаются быстрее, чем способна реагировать его бюрократическая система.

Здесь стоит вспомнить и задержки с выделением Киеву кредита на 90 миллиардов евро, блокирование санкций против радикальных поселенцев на Западном берегу и трудности с новыми ограничениями против России. Такая ситуация свидетельствует о системном кризисе принятия решений.

Недовольство этой тенденцией все больше растет. Страны во главе с Германией и Швецией выступают за ограничение или полную отмену принципа единодушия, который позволяет одному государству блокировать решение всего Союза.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул, что отказ от этого принципа необходим для повышения эффективности ЕС на международной арене.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон также прогнозирует возвращение к идее принятия решений квалифицированным большинством. Эти дискуссии активизировались на фоне действий Венгрии, которая накануне выборов неоднократно задерживала важные решения, в частности по финансовой помощи Украине. Это усиливает опасения, что внешняя политика ЕС становится заложником внутриполитических интересов отдельных стран.

Возможны ли изменения дипломатической системы?

В то же время другая группа государств, среди которых Франция, Бельгия и меньшие страны, отстаивает право вето как ключевой инструмент защиты национальных интересов. Премьер Бельгии Барт Де Вевер предостерег, что пересмотр этого принципа может вызвать новые проблемы для Евросоюза.

Несмотря на разногласия, большинство признает, что нынешняя система не работает должным образом. В частности, примером называют заблокированные санкции против израильских поселенцев, которые поддержали 26 из 27 стран, но не смогли принять из-за позиции одного государства.

Дополнительное напряжение создают и внутренние споры между институтами ЕС. В частности, возник конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным дипломатом ЕС Каей Каллас относительно распределения полномочий во внешней политике.

В то же время французский министр Жан-Ноэль Барро призвал четче определить границы ролей. Однако дипломаты отмечают, что это лишь следствие более глубоких проблем. Многие эксперты считают, что главное препятствие заключается именно в принципе единодушия.

Они приводят пример заседаний Совета ЕС, где решения принимаются большинством: там даже Венгрия не может блокировать процесс, что меняет динамику принятия решений. На этом фоне появляются идеи реформ, предусматривающие варианты от создания Совета безопасности ЕС до превращения главного дипломата в полноценного министра иностранных дел Союза, а также более тесной интеграции дипломатической службы с Еврокомиссией.

Некоторые эксперты также предлагают быстрые механизмы реагирования на новые угрозы, в частности ракетные и беспилотные атаки. Впрочем, не все поддерживают такие изменения. Часть дипломатов скептически относится к реорганизации институтов, считая, что проблема заключается не в структурах, а в отсутствии политической воли.

Какие страны действуют в разрезе политики ЕС?