Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, указав на то, что Вашингтон затормозил, а вот российская сторона к этим переговорам подготовилась очень хорошо.

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Парадоксальная ситуация относительно работы пресс-службы Трампа

Очевидно, что пресс-релиз Кремля был подготовлен заранее, ведь он был на несколько страниц и появился быстро после завершения телефонного разговора Трампа с Путиным. Политолог считает, что Россия имела свой план и Путин его отработал.

Кремль все это вывалил в информационное пространство. Таким образом, со слов Рейтеровича, россияне перехватили информационную повестку дня в полной мере.

"Я был этим очень удивлен, потому что мы знаем как Трамп умеет быстро реагировать, а на этот раз он отказался выходить к прессе, официальный пресс-релиз Белого дома появился через некоторое время, сначала было просто заявление пресс-секретаря Левитт, потом было размещено сообщение Трампа в его соцсети, а уже потом были еще какие-то дополнительные заявления и все", – озвучил Рейтерович.

В итоге оказывается, что есть позиция России, которая официально изложена в пресс-релизе, а есть позиция США, которая до сих пор не структурирована. Это, как отметил политолог, парадоксальная ситуация, ведь Трамп победил на выборах и стал президентом в определенной степени из-за того, что у него была очень агрессивная медийная политика. Он знал, как работать со современными механизмами использования СМИ и соцсетей для своего продвижения.

Когда он стал президентом, ему не могут организовать нормальную работу пресс-службы, которая бы четко делала заявления. Согласно логике, нужно было заявить о том, что некоторые положения российского пресс-релиза не соответствуют действительности, потому что ряд вопросов не нарушался,

– отметил Рейтерович.

Расхождения в заявлениях США и России

Инициатива сейчас у россиян, тему этого разговора с американским лидером они существенно раскрутили в информполе, создали себе преимущество, которым до сих пор пользуются. На фоне этого у украинцев возникают вполне обоснованные сомнения, что Трамп чего-то недоговаривает, потому что понимает, что может быть негативная реакция на это.

Например, президент США заявил, что Путин не требовал немедленного прекращения предоставления помощи Украине, однако кремлевские СМИ после разговора Трампа с Путиным сообщили, что российский диктатор отмечал полную остановку международной поддержки Украины для мирного урегулирования российско-украинской войны.

"Это может быть одной из причин, почему он не вышел к СМИ. Первая причина в том, что он не мог этот разговор подать как свою абсолютную победу, а вторая, возможно, заключалась в том, что даже те медиа, которых выбирают для общения с Белым домом, могли поставить ему очень неприятные вопросы, на которые у него не было ответов. Он пытался этого избежать", – объяснил политолог.

Рейтерович предположил, что Трамп с Путиным могли обсуждать определенные вопросы, о чем написал Кремль, но в каком контексте – пока неизвестно. Политолог отметил, что пресс-службе Трампа стоит работать системно. По его словам, сегодня складывается впечатление, что в Белом доме полная дезорганизация, все ждут, что сначала сделает сообщение сам Трамп, а потом в зависимости от того, что он обнародует, начинают писать свои заявления.

Заметьте, что политолог Олег Лесной, комментируя беседу Трампа с Путиным, высказал мнение, что второй потроллил первого, делая вид, что якобы готов к 30-дневному перемирию, однако четкого "да" не сказал. Политолог указал на то, что американскому президенту не удалось прийти к договоренности с главой Кремля, потому что, если бы это произошло, тогда Трамп провел бы пресс-конференцию с представителями СМИ, которая была запланирована.