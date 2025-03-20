Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, вказавши на те, що Вашингтон загальмував, а от російська сторона до цих перемовин підготувалася дуже добре.

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Парадоксальна ситуація щодо роботи пресслужби Трампа

Очевидно, що пресреліз Кремля був підготовлений заздалегідь, адже він був на декілька сторінок і з'явився швидко після завершення телефонної розмови Трампа з Путіним. Політолог вважає, що Росія мала свій план і Путін його відпрацював.

Кремль все це вивалив в інформаційний простір. Таким чином, зі слів Рейтеровича, росіяни перехопили інформаційний порядок денний повною мірою.

"Я був цим дуже здивований, тому що ми знаємо як Трамп вміє швидко реагувати, а цього разу він відмовився виходити до преси, офіційний пресреліз Білого дому з'явився через певний час, спочатку була просто заява прессекретарки Левітт, потім був розміщений допис Трампа в його соцмережі, а вже згодом були ще якісь додаткові заяви й все", – озвучив Рейтерович.

У підсумку виявляється, що є позиція Росії, яка офіційно викладена в пресрелізі, а є позиція США, яка досі не структурована. Це, як наголосив політолог, парадоксальна ситуація, адже Трамп переміг на виборах і став президентом певною мірою через те, що в нього була дуже агресивна медійна політика. Він знав, як користуватися сучасними механізмами застовування ЗМІ та соцмереж задля свого просування.

Коли він став президентом, йому не можуть організувати нормальну роботу пресслужби, яка б чітко робила заяви. Згідно з логікою, потрібно було заявити про те, що деякі положення російського пресрелізу не відповідають дійсності, тому що низка питань не порушувалась,

– зазначив Рейтерович.

Розбіжності у заявах США і Росії

Ініціатива наразі у росіян, тему цієї розмови з американським лідером вони суттєво розкрутили в інформполі, створили собі перевагу, якою дотепер користуються. На тлі цього в українців виникають цілком обґрунтовані сумніви, що Трамп чогось недоговорює, бо розуміє, що може бути негативна реакція на це.

Наприклад, президент США заявив, що Путін не вимагав негайного припинення надання допомоги Україні, однак кремлівські ЗМІ після розмови Трампа з Путіним повідомили, що російський диктатор наголошував на повній зупинці міжнародної підтримки Україні для мирного врегулювання російсько-української війни.

"Це може бути однією з причин, чому він не вийшов до ЗМІ. Перша причина в тому, що він не міг цю розмову подати як свою абсолютну перемогу, а друга, можливо, полягала у тому, що навіть ті медіа, яких обирають для спілкування з Білим домом, могли поставити йому дуже неприємні запитання, на які в нього не було відповідей. Він намагався цього уникнути", – пояснив політолог.

Рейтерович припустив, що Трамп з Путіним могли обговорювати певні питання, про що написав Кремль, але в якому контексті – поки що невідомо. Політолог наголосив, що пресслужбі Трампа варто працювати системно. З його слів, сьогодні складається враження, що в Білому домі повна дезорганізація, всі чекають, що спочатку зробить допис сам Трамп, а потім залежно від того, що він оприлюднить, починають писати свої заяви.

Зауважте, що політолог Олег Лісний, коментуючи бесіду Трампа з Путіним, висловив думку, що другий потролив першого, вдаючи, що нібито готовий до 30-денного перемир'я, однак чіткого "так" не сказав. Політолог вказав на те, що американському президенту не вдалося дійти домовленості з очільником Кремля, бо, якби це сталося, тоді Трамп провів би пресконференцію з представниками ЗМІ, яка була запланована.