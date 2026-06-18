Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Рютте о Трампе?

Комментируя итоги саммита G7, Марк Рютте подчеркнул, что США и в дальнейшем будут играть ведущую роль в обеспечении Украины важным вооружением. Прежде всего речь идет о системах ПВО и ракетах-перехватчиках для комплексов Patriot.

По его словам, такое вооружение помогает защищать украинские города и объекты критической инфраструктуры от российских атак. В то же время финансирование соответствующих поставок обеспечивают европейские союзники, а также Канада.

Именно он (Дональд Трамп – 24 Канал) вывел переговоры с Путиным из тупика в феврале прошлого года. Он вновь начал вести диалог с ним, чтобы положить конец этой войне. Только американский президент мог это сделать,

– подчеркнул он.

Генсек также положительно оценил результаты саммита G7. По его словам, участники встречи подтвердили единство в вопросе поддержки Украины, а также продемонстрировали готовность и в дальнейшем координировать усилия в её поддержку.

Что заявлял Трамп об Украине?

Дональд Трамп, находясь в Версале вместе с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой, проигнорировал вопросы журналистов о дальнейшей помощи Украине, что вызвало новые вопросы относительно позиции США.

До этого он заявил, что провел "продуктивные беседы" с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его мнению, в настоящее время обе стороны якобы стремятся к определенному решению, однако пока не понимают, как его достичь.

Кстати, The Washington Post отметила, что он вновь вернул тему российско-украинской войны в центр международной повестки дня. Но сейчас он признает, что скорого завершения войны России против Украины пока не видно.