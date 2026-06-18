Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Рютте про Трампа?

Коментуючи підсумки саміту G7, Марк Рютте наголосив, що США і надалі відіграють провідну роль у забезпеченні України важливим озброєнням. Насамперед ідеться про системи ППО і ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot.

За його словами, подібне озброєння допомагає захищати українські міста та об'єкти критично\ інфраструктури від російських атак. Водночас фінансування відповідних поставок забезпечують європейські союзники, а також Канада.

Саме він (Дональд Трамп – 24 Канал) порушив глухий кут із Путіним у лютому минулого року. Він знову почав вести діалог із ним, щоб завершити цю війну. Лише американський президент міг це зробити,

– наголосив він.

Генсек також позитивно оцінив результати саміту G7. За його словами, учасники зустрічі підтвердили єдність у питанні підтримки України, а також продемонстрували готовність і надалі координувати зусилля на її підтримку.

Що заявляв Трамп про Україну?

Дональд Трамп, перебуваючи у Версалі разом з президентом Еммануелем Макроном та його дружиною, проігнорував запитання журналістівІ про подальшу допомогу Україні, що спричинило нові запитання стосовно позиції США.

До цього він заявив, що провів "продуктивні розмови" з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На його думку, наразі обидві сторони начебто прагнуть певного рішення, однак поки не розуміють, як його досягти.

До речі, The Washington Post констатувало, що знову повернув тему російсько-української війни до центру міжнародного порядку денного. Але зараз він визнає, що швидкого завершення війни Росії проти України поки не видно.