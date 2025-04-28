Это является еще одним свидетельством того, что Владимир Путин постоянно врал. Как объяснил 24 Каналу политолог Олег Лесной, ранее глава Кремля пытался убедить мир, что украинская власть якобы нелегитимная и для начала переговоров ее нужно изменить.

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Что кроется за новыми заявлениями из Кремля

Сейчас россияне фактически разворачиваются и говорят, что готовы вести двусторонние переговоры с Украиной. То есть они уже признают власть в Киеве и ее легитимность. Подписывать любые соглашения с Украиной теперь можно.

Россияне увидели, что в США поняли, что Европа является важным участником переговоров. Влияние лидеров европейских стран на ситуацию в войне растет,

– отметил политолог.

В Соединенных Штатах отвергли мнение о том, что Европы и Украины не должно быть за столом переговоров. В Кремле это поняли, поэтому решили играть на опережение. Они не могут допустить, чтобы против них выступили сразу Европа, США и Украина, поэтому предложили двусторонние переговоры.

Это еще один способ для затягивания времени, потому что если бы Россия действительно хотела остановить войну, то мы бы увидели массовый обмен пленными, отсутствие ударов по инфраструктуре. Но нет, они только наращивают силы.

Я считаю, что это очередной элемент, который имеет целью обмануть Трампа, потому что мы четко понимаем, что происходит. Украина не исключает возможности переговоров, но после полного прекращения огня и установления контроля над тем, что происходит,

– подчеркнул Олег Лесной.

В противном случае достичь перемирия не удастся никогда. А сейчас россияне только врут. Они не собираются идти ни на какие уступки, а лишь хотят отвлечь внимание Трампа.

Напомним, в Белом доме заявили, что Трамп разочаровывается и в России, и в Украине, но все-таки хочет достичь прекращения огня. Так отреагировали на предложение Путина соблюдать перемирие 9 мая.