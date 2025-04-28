Це є ще одним свідченням того, що Владімір Путін постійно брехав. Як пояснив 24 Каналу політолог Олег Лісний, раніше очільник Кремля намагався переконати світ, що українська влада нібито нелегітимна й для початку перемовин її потрібно змінити.

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Що криється за новими заявами з Кремля

Зараз росіяни фактично розвертаються і говорять, що готові вести двосторонні переговори з Україною. Тобто вони вже визнають владу у Києві та її легітимність. Підписувати будь-які угоди з Україною тепер можна.

Росіяни побачили, що у США зрозуміли, що Європа є важливим учасником переговорів. Вплив лідерів європейських країн на ситуацію у війні зростає,

– зауважив політолог.

У Сполучених Штатах відкинули думку про те, що Європи та України не має бути за столом переговорів. У Кремлі це зрозуміли, тому вирішили грати на випередження. Вони не можуть допустити, щоб проти них виступили одразу Європа, США та Україна, тому запропонували двосторонні переговори.

Це ще один спосіб для затягування часу, бо якби Росія справді хотіла зупинити війну, то ми б побачили масовий обмін полоненими, відсутність ударів по інфраструктурі. Але ні, вони тільки нарощують сили.

Я вважаю, що це черговий елемент, який має на меті обдурити Трампа, бо ми чітко розуміємо, що відбувається. Україна не відкидає можливості перемовин, але після повного припинення вогню та встановлення контролю над тим, що відбувається,

– підкреслив Олег Лісний.

В іншому випадку досягти перемир'я не вдасться ніколи. А зараз росіяни тільки брешуть. Вони не збираються йти на жодні поступки, а лише хочуть відвернути увагу Трампа.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Трамп розчаровується і в Росії, і в Україні, але все-таки хоче досягти припинення вогню. Так відреагували на пропозицію Путіна дотримуватися перемир'я 9 травня.