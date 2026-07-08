Генерал армии Николай Маломуж сообщил "24 Каналу", что США могут постепенно менять свою роль в оказании военной поддержки Европе, перекладывая часть ответственности на страны континента. По его словам, Вашингтон и в дальнейшем останется важным партнером в вопросах высокоточного оружия, разведки и военно-промышленного сотрудничества.

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Как изменится роль США в НАТО и что получит Украина

Николай Маломуж отметил, что Дональд Трамп стремится видеть США отдельным стратегическим игроком и ожидает, что европейские страны возьмут на себя большую часть финансовой и военной нагрузки в рамках Альянса. Это, вероятно, не означает разрушение НАТО или полный выход США из системы коллективной безопасности.

Никуда американцы от НАТО не денутся. Чтобы выбрать иной курс, нужно полностью игнорировать все перспективы и возможное развертывание стратегических противостояний, особенно с Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей,

– сказал Маломуж.

Однако США могут сокращать количество военных контингентов в Европе. Речь идет прежде всего о непосредственном боевом участии американских военных. По словам генерала армии, Вашингтон будет в большей степени ориентироваться на помощь в виде технологий, оружия, разведывательных данных и поддержки оборонного производства.

Важно! На саммите в Анкаре была опубликована итоговая декларация НАТО, в которой Россия названа долгосрочной угрозой безопасности. Союзники пообещали предоставить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и подтвердили принцип коллективной обороны.

Что касается Украины, то Маломуж подчеркнул, что основной акцент будет сделан на том, чтобы Европа активнее участвовала в обеспечении украинской армии. В то же время США останутся важным поставщиком вооружений. Одним из ключевых направлений может стать производство ракет для систем Patriot и других видов вооружения.

На саммите могут обсудить план завершения войны

Маломуж также сообщил, что в ходе встреч союзники работают над возможной моделью мирного урегулирования войны. По его словам, речь идет о подготовке совместной позиции Украины, США и Европы, которая могла бы стать основой для дальнейших переговоров с Россией.

Генерал армии отметил, что важным вопросом является определение механизмов давления на Владимира Путина, ведь без этого Москва не будет готова к реальным договоренностям.

Зная Путина, зная механизмы давления, на что он пойдет, какие у него самые болезненные точки и как нам выйти из этой ситуации, из этой конфронтации перейти к мирному процессу, но в интересах Украины. Именно эта модель сегодня будет обсуждаться с Трампом,

– сказал Николай Маломуж.

Если на саммите НАТО будут согласованы определенные решения, они могут быть переданы российской стороне для дальнейшего рассмотрения. Однако генерал подчеркнул, что путь к возможным договоренностям будет сложным, поскольку Россия продолжает сопротивляться.

Интересно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил об обсуждении поддержки украинских атак вглубь России, чтобы заставить Кремль завершить войну. Трамп назвал такой шаг эскалацией, которая в то же время способна приблизить достижение мира. Между тем на саммите НАТО стало известно, что Швеция предоставит Военно-воздушным силам Украины в общей сложности 32 истребителя Gripen.