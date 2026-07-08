Генерал армії Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що США можуть поступово змінювати свою роль у військовій підтримці Європи, перекладаючи частину відповідальності на країни континенту. За його словами, Вашингтон і надалі залишатиметься важливим партнером у питаннях високоточної зброї, розвідки та військово-промислової співпраці.

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Як зміниться роль США у НАТО та що отримає Україна

Микола Маломуж зазначив, що Дональд Трамп прагне бачити США окремим стратегічним гравцем і очікує, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину фінансового та військового навантаження в межах Альянсу. Це, ймовірно, не означає руйнування НАТО чи повний вихід США із системи колективної безпеки.

Нікуди американці не дінуться від НАТО. Для того, щоб вибрати інший курс, треба повністю ігнорувати всі перспективи й можливе розгортання стратегічних протистоянь, особливо з Росією, Іраном, Китаєм і Північною Кореєю,

– сказав Маломуж.

Однак США можуть скорочувати кількість військових контингентів у Європі. Йдеться передусім про безпосередню бойову участь американських військових. За словами генерала армії, Вашингтон більше орієнтуватиметься на допомогу через технології, зброю, розвідувальні дані та підтримку оборонного виробництва.

Важливо! На саміті в Анкарі опублікували підсумкову декларацію НАТО, у якій Росію названо довгостроковою безпековою загрозою. Союзники пообіцяли надати Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році та підтвердили принцип колективної оборони.

Щодо України, то Маломуж наголосив, що основний акцент буде зроблений на тому, щоб Європа активніше долучалася до забезпечення української армії. Водночас США залишатимуться важливим постачальником озброєнь. Одним із ключових напрямків може стати виробництво ракет для систем Patriot та інших видів озброєння.

На саміті можуть обговорити план завершення війни

Маломуж також повідомив, що під час зустрічей союзники працюють над можливою моделлю мирного врегулювання війни. За його словами, йдеться про підготовку спільної позиції України, США та Європи, яка могла б стати основою для подальших переговорів із Росією.

Генерал армії зазначив, що важливим питанням є визначення механізмів тиску на Володимира Путіна, адже без цього Москва не буде готова до реальних домовленостей.

Знаючи Путіна, знаючи механізми тиску, на що він піде, які самі болючі точки і як вийти з ситуації нам, з цієї конфронтації вийти на мирний процес, але в інтересах України. Оце та модель, яка сьогодні буде обговорюватися з Трампом,

– сказав Микола Маломуж.

Якщо на саміті НАТО певні рішення будуть узгоджені, вони можуть бути передані російській стороні для подальшого розгляду. Однак генерал наголосив, що шлях до можливих домовленостей буде складним, оскільки Росія продовжує чинити опір.

Цікаво, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про обговорення підтримки українських атак углиб Росії, щоб змусити Кремль завершити війну. Трамп назвав такий крок ескалацією, яка водночас здатна наблизити досягнення миру. Тим часом на саміті НАТО стало відомо, що Швеція забезпечить Повітряні сили України загалом 32 винищувачами Gripen.