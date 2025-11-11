Политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко в эфире 24 Канала отметила, что Россия внимательно следит за потеплением между Вашингтоном и Пекином. Она предположила, что такая динамика может стать "плохим знаком для Москвы".

Как Россия реагирует на сближение США и Китая?

После встречи Дональда Трампа с китайским лидером в Москве обеспокоились возможным потеплением между Вашингтоном и Пекином. Кремль боится, что новое торговое перемирие может ослабить его позиции в Азии и заставить Китай сократить сотрудничество с российской экономикой. Именно поэтому визит Мишустина стал демонстрацией лояльности и попыткой удержать партнерство.

Россия не хочет, чтобы между США и Китаем произошло улучшение отношений, потому что это станет негативным сигналом для Москвы,

– объяснила политолог.

Кремль пытается сохранить стратегическое влияние в регионе, используя визиты чиновников как сигнал политической поддержки Китая. Москва демонстрирует, что готова углублять партнерство, даже несмотря на риски для собственной экономики.

Кремль спешит удержать Китай экономически

Россия пытается убедить Пекин оставаться надежным партнером, ведь именно китайский рынок помогает ей обходить санкции и сбывать энергоресурсы. Кремль опасается, что Вашингтон будет давить на Китай, чтобы тот сократил импорт российской нефти и инвестиции в совместные проекты. Москва понимает: любое сближение США и Китая может ослабить ее экономические возможности.

После подписания торгового договора с Китаем США, конечно, начнут давить на Пекин, чтобы тот покупал меньше российской нефти и инвестировал меньше в российскую экономику,

– отметила Филипенко.

Именно поэтому российское правительство спешит закрепить экономические связи с Китаем и демонстрирует свою политическую преданность. Кремль стремится убедиться, что Пекин и в дальнейшем будет оставаться его близким союзником в регионе.

Почему для Москвы "очень важно" не потерять влияние в Азии?

После поездки Дональда Трампа в Азию Кремль активизировал дипломатические усилия в регионе. Россия стремится показать, что остается важным партнером для Китая и других азиатских государств. Визит Мишустина должен был стать подтверждением этого присутствия и попыткой укрепить доверие, пока США расширяют свое влияние.

Для Москвы очень важно, чтобы Китай оставался ее союзником, покупал российскую нефть, ресурсы и продолжал продавать все необходимое России,

– подчеркнула политолог.

Таким образом Кремль пытается удержать баланс в отношениях с Пекином, опасаясь, что чрезмерное сближение Китая с Вашингтоном может изолировать Россию на азиатском направлении. Именно поэтому Мишустин поспешил в Пекин сразу после американского президента.

