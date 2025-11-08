Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала объяснил, почему позиция Бельгии стала более мягкой. Он предположил, что это решение может открыть путь к первому реальному механизму выплат Украине уже в этом году.

Бельгия согласилась на уступки в вопросе замороженных активов

Переговоры о передаче Украине процентов с замороженных российских средств приблизились к завершению. Бельгийская сторона смягчила позицию, согласившись рассматривать общую ответственность всех стран ЕС за возможные финансовые риски. Это означает, что правительство страны готово отказаться от части предыдущих условий, которые тормозили процесс.

Требования бельгийцев стали намного мягче, чем были изначально. Они соглашаются, чтобы риски разделили другие страны,

– объяснил Юрий Богданов.

Бельгия настаивает, чтобы страны Евросоюза разделили с ней риски в случае юридических претензий Москвы. Речь идет о возможности, что Россия попытается обжаловать решение об использовании замороженных активов и потребует их возвращения. Брюссель ожидает совместных гарантий от партнеров, чтобы избежать финансовых потерь.

Когда Украина может получить репарационный кредит?

Еврокомиссия и Бельгия находятся на завершающем этапе согласования деталей репарационного механизма. По прогнозу специалиста, окончательное решение могут принять до конца года. Это позволит Украине уже в ближайшее время получить первые средства от прибыли замороженных российских активов.

Я думаю, что до конца года эта история будет согласована. Еврокомиссия и Бельгия придут к согласию, потому что компромисс уже фактически найден,

– подчеркнул Богданов.

Создание этого механизма станет прецедентом для Европы и откроет путь к дальнейшей конфискации российских активов. Это также может заложить основу для системы восстановления Украины за счет агрессора.

Что известно о репарационном кредите для Украины?