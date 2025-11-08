Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому позиція Бельгії стала м'якшою. Він припустив, що це рішення може відкрити шлях до першого реального механізму виплат Україні вже цього року.

Дивіться також Не лише Tomahawk: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України

Бельгія погодилася на поступки в питанні заморожених активів

Переговори щодо передачі Україні відсотків із заморожених російських коштів наблизилися до завершення. Бельгійська сторона пом'якшила позицію, погодившись розглядати спільну відповідальність усіх країн ЄС за можливі фінансові ризики. Це означає, що уряд країни готовий відмовитися від частини попередніх умов, які гальмували процес.

Вимоги бельгійців стали набагато м'якшими, ніж були початково. Вони погоджуються, щоб ризики розділили інші країни,

– пояснив Юрій Богданов.

Бельгія наполягає, щоб країни Євросоюзу розділили з нею ризики у разі юридичних претензій Москви. Йдеться про можливість, що Росія спробує оскаржити рішення про використання заморожених активів і вимагатиме їх повернення. Брюссель очікує спільних гарантій від партнерів, щоб уникнути фінансових втрат.

Коли Україна може отримати репараційний кредит?

Єврокомісія й Бельгія перебувають на завершальному етапі погодження деталей репараційного механізму. За прогнозом спеціаліста, остаточне рішення можуть ухвалити до кінця року. Це дасть змогу Україні вже найближчим часом отримати перші кошти від прибутків заморожених російських активів.

Я думаю, що до кінця року ця історія буде погоджена. Єврокомісія й Бельгія дійдуть до згоди, тому що компроміс уже фактично знайдений,

– підкреслив Богданов.

Створення цього механізму стане прецедентом для Європи й відкриє шлях до подальшої конфіскації російських активів. Це також може закласти основу для системи відновлення України за рахунок агресора.

Що відомо про репараційний кредит для України?