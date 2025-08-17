Дональду Трампу нравится чувствовать себя миротворцем и силой, которая способна предотвратить военные конфликты. Во время интервью для Fox News он признался, что ему пришлись по душе слова Путина. Российский диктатор сказал, что войны в Украине не было бы, если бы в то время президентом США был бы Трамп, передает 24 Канал.

Что Си пообещал Трампу?

Как пишет The Guardian, Трамп также заявил, что Китай не нападет на Тайвань, пока он находится у власти. В этом его якобы заверил сам Си Цзиньпин.

Он мне сказал: "Я никогда этого не сделаю, пока ты президент". Президент Си так мне сказал, и я ответил: "Ну, я ценю это", но он также добавил: "Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив",

– передал свой разговор с китайским лидером Трамп в эфире Fox News Special Report.

Напомним, что Трамп впервые за вторую каденцию разговаривал с лидером Китая в июне. В апреле президент США также сообщил, что Си ему звонил, но не уточнил, когда именно.

Справка: Китай считает Тайвань своей территорией и заявляет о намерении "воссоединиться" с островом даже силой, если потребуется. Тайвань категорически отрицает претензии Китая на его суверенитет.