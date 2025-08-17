Дональду Трампу подобається відчувати себе миротворцем і силою, яка здатна відвернути воєнні конфлікти. Під час інтерв'ю для Fox News він зізнався, що йому припали до душі слова Путіна. Російський диктатор сказав, що війни в Україні не було б, якби на той час президентом США був би Трамп, передає 24 Канал.

Що Сі пообіцяв Трампу?

Як пише The Guardian, Трамп також заявив, що Китай не нападе на Тайвань, поки він перебуває при владі. У цьому його нібито запевнив сам Сі Цзіньпін.

Він мені сказав: "Я ніколи цього не зроблю, поки ти президент". Президент Сі так мені сказав, і я відповів: "Ну, я ціную це", але він також додав: "Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий",

– передав свою розмову із китайським лідером Трамп в ефірі Fox News Special Report.

Нагадаємо, що Трамп вперше за другої каденції розмовляв із лідером Китаю у червні. У квітні президент США також повідомив, що Сі йому телефонував, але не уточнив, коли саме.

Довідка: Китай вважає Тайвань своєю територією і заявляє про намір "возз'єднатися" з островом навіть силою, якщо буде потрібно. Тайвань категорично заперечує претензії Китаю на його суверенітет.