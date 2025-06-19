Однако такое вмешательство может расширить конфликт до регионального масштаба, привлекая Хезболлу и иракские шиитские группировки. Подробнее о возможном обострении на Ближнем Востоке в разговоре с 24 Каналом поделился специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

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Вступят ли США в войну между Израилем и Ираном

Существует высокая вероятность того, что Соединенные Штаты Америки могут ограниченно вмешаться в войну на стороне Израиля против Ирана, в частности – в формате воздушной операции. Американская поддержка уже есть: она выражается в поставках некоторого транспорта и других действиях.

Дональд Трамп может попытаться приписать себе победу, даже если фактическое участие США будет минимальным. Он стремится ассоциировать себя с победами, особенно если они одержаны другими. Чем ближе Израиль будет к ощутимому успеху, тем выше вероятность, что Трамп объявит это своей победой.

Несмотря на противоречивое отношение к премьеру Беньямину Нетаньяху и политике Израиля, стоит признать, что это успешная операция против Ирана. Они рискнули, спланировали и реализовали военные удары, несмотря на угрозы потерь, как человеческих, так и инфраструктурных.

Проблема заключается в том, что американское вмешательство может радикализировать ситуацию в регионе. Ирак, где сейчас у власти шиитское большинство, исторически имеет тесные связи с Ираном. После свержения режима Саддама Хусейна, который представлял суннитское меньшинство, шиитское большинство установило собственное правительство, лояльное к Тегерану.

В Ираке действуют многочисленные радикальные и террористические группировки, которые могут атаковать американские военные базы,

– отметил Богданов.

Кроме Ирака, на ситуацию могут повлиять и другие игроки. В частности, Хезболла уже заявила, что в случае американского вмешательства будет вынуждена вступить в войну. Также существует угроза атак от хуситов и других проиранских сил.

Сейчас война остается относительно локализованной – между Израилем и Ираном. Но вступление США рискует превратить ее в региональный конфликт.

Оцениваю вероятность ограниченного вмешательства Америки как очень высокую. Это позволит Трампу объявить, что именно он победил аятоллу Хаменеи,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Если же победит прагматичный, рациональный подход, США могут воздержаться от прямого участия в войне, зато продолжат поддерживать Израиль в его системной кампании по разрушению иранской военной инфраструктуры. Это позволит, по крайней мере на годы, уменьшить угрозу иранского влияния на регион.

Что касается иранской ядерной программы, по мнению Юрия Богданова, ее реальная угроза является преувеличенной. Иран уже более 20 лет "вот-вот" должен создать ядерную бомбу, но пока это не реализовалось.