Однак таке втручання може розширити конфлікт до регіонального масштабу, залучивши Хезболлу та іракські шиїтські угруповання. Детальніше про можливе загострення на Близькому Сході в розмові з 24 Каналом поділився спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

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Чи вступлять США у війну між Ізраїлем та Іраном

Існує висока ймовірність того, що Сполучені Штати Америки можуть обмежено втрутитися у війну на боці Ізраїлю проти Ірану, зокрема – у форматі повітряної операції. Американська підтримка вже є: вона виражається в постачаннях деякого транспорту та інших діях.

Дональд Трамп може спробувати приписати собі перемогу, навіть якщо фактична участь США буде мінімальною. Він прагне асоціювати себе з перемогами, особливо якщо вони здобуті іншими. Чим ближче Ізраїль буде до відчутного успіху, тим вища ймовірність, що Трамп оголосить це своєю перемогою.

Попри суперечливе ставлення до прем'єра Беньяміна Нетаньягу та політики Ізраїлю, варто визнати, що це успішна операція проти Ірану. Вони ризикнули, спланували та реалізували військові удари, попри загрози втрат, як людських, так і інфраструктурних.

Проблема полягає в тому, що американське втручання може радикалізувати ситуацію в регіоні. Ірак, де зараз при владі шиїтська більшість, історично має тісні зв'язки з Іраном. Після повалення режиму Саддама Хусейна, який представляв сунітську меншість, шиїтська більшість встановила власний уряд, лояльний до Тегерана.

В Іраку діють численні радикальні та терористичні угрупування, які можуть атакувати американські військові бази,

– наголосив Богданов.

Окрім Іраку, на ситуацію можуть вплинути й інші гравці. Зокрема, Хезболла вже заявила, що у випадку американського втручання буде змушена вступити у війну. Також існує загроза атак від хуситів та інших проіранських сил.

Наразі війна залишається відносно локалізованою – між Ізраїлем та Іраном. Але вступ США ризикує перетворити її на регіональний конфлікт.

Оцінюю імовірність обмеженого втручання Америки як дуже високу. Це дозволить Трампу оголосити, що саме він переміг аятолу Хаменеї,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Якщо ж переможе прагматичний, раціональний підхід, США можуть утриматися від прямої участі у війні, натомість продовжать підтримувати Ізраїль у його системній кампанії з руйнування іранської військової інфраструктури. Це дозволить, принаймні на роки, зменшити загрозу іранського впливу на регіон.

Щодо іранської ядерної програми, на думку Юрія Богданова, її реальна загроза є перебільшеною. Іран уже понад 20 років "ось-ось" має створити ядерну бомбу, але наразі це не реалізувалося.