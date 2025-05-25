Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, передает 24 Канал. Подобную идею рассматривают не фоне несостоятельности европейских стран самостоятельно закрыть пробелы.

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Как Европа готова помочь

Издание пишет, что Европа не имеет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством. Кроме того, на фоне последних событий становится понятно, что США больше не будут поставлять Украине оружие.

Напоминают, что в Вашингтоне призывы Европы усилить санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на немедленное прекращение огня. Поэтому, как рассказали собеседники Bloomberg, сейчас все больше склоняются к варианту закупки.

Идея заключается в том, что если Трамп откажется отправлять американское оружие в Украину, то это сделает Европа. Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло бы оказать новое давление на Путина, заставив его серьезно отнестись к прекращению огня,

– говорится в статье.

Согласно обнародованной информации, если европейцам удастся убедить Дональда Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные Киеву, украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, "сможет продержаться".

Источники отметили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Кратковременное прекращение этого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева.

В то же время вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с подобным отношением в будущем. По мнению экспертов, поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные Байденом, могут закончиться летом.

"Европа будет пытаться произвести достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты", – отметили в публикации Bloomberg.

К слову, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина предложила европейским партнерам взять на себя часть финансирования ВСУ. Это своевременная инициатива, поскольку уже сейчас следует задумываться о будущем.